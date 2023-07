Mindestens ein betrunkener Mann hat in Bochum mit einem Luftgewehr aus dem Fenster geschossen. Ein Nachbar habe in der Nacht Knallgeräusche von dem Dach des Mehrfamilienhauses gehört, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf seinem Balkon sah er, dass ein Mann auf einem Nachbarbalkon stand und ein Gewehr in der Hand hielt. Der Mann zielte auf ihn, der Nachbar konnte aber in seine Wohnung flüchten. Anschließend seien weitere Schüsse zu hören gewesen.