Bei der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Abend vor Ort, wie ein dpa-Reporter berichtete. Besucher des Fitnessstudios wurden demnach von Seelsorgern betreut. Nach vorherigen Angaben der Polizei hatte "mindestens" ein Angreifer mehrere Menschen verletzt. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden, twitterten die Ermittler.