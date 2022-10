Im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants in Oberhausen sind am Samstagabend drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Verletzten - eine Frau und zwei Männer - seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind dem Sprecher zufolge noch unklar. Die Filiale der Restaurantkette, die normalerweise rund um die Uhr geöffnet ist, wurde geschlossen, das Areal für die Ermittlungen großräumig abgesperrt.