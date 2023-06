Ein 49 Jahre alter Obdachloser ist in Köln-Mülheim mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Die Kriminalpolizei fahndet nun mit Fotos aus der polizeilichen Videoüberwachung nach einem mutmaßlichen Jugendlichen, der unter dem Verdacht des versuchten Mordes steht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft hatte demnach einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Zuvor soll sich der Tatverdächtige am späten Freitagabend in Begleitung eines 15-Jährigen mit der "örtlichen Alkoholikerszene" zunächst verbal gestritten haben. Dann habe der mutmaßliche Angreifer den 49-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und sei mit seinem Begleiter über den Wiener Platz geflüchtet. Der 49-Jährige wurde demnach zur Notoperation in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Begleiter am Samstag in Tatortnähe, der daraufhin erneut die Flucht ergriff. Die Besatzung eines verfolgenden Streifenwagens habe ihn festgenommen und zur Vernehmung ins Polizeipräsidium gebracht, hieß es weiter.