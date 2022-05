In Moers am Niederrhein ist am Montag ein Mensch mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei des Kreises Wesel wurde das Opfer am frühen Abend operiert. Die Ermittler seien noch am Tatort. Hintergründe und Details zu dem Schuss konnte die Polizei am frühen Abend noch nicht nennen.