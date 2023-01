Wer ein Haus bauen will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Baupreise für Wohngebäude lagen im vergangenen November 14,2 Prozent höher als im November 2021, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Ein Grund sind höhere Kosten für Baumaterialien. Vergleicht man den Preisindex mit August 2022, so hat sich das Bauen binnen drei Monaten um 1,5 Prozent verteuert.