Ein leerer Castor-Behälter ist am frühen Mittwochmorgen nach einer gut 170 Kilometer langen und störungsfreien Fahrt in Ahaus im Münsterland angekommen. Ziel der Probefahrt war es, den Ablauf möglicher Transporte mit radioaktivem Abfall zu testen. Der von einem massiven Polizeiaufgebot begleitete Schwertransport war am Dienstagabend von der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) gestartet. Der Castor-Behälter sei um 2.37 Uhr im Zwischenlager in Ahaus eingetroffen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Münster.

Störungen habe es nicht gegeben. Zwei Personen hätten auf der Strecke auf einer Brücke über der Autobahn A2 bei Oberhausen-Königshardt ein Banner gehalten, sagte die Sprecherin. Sie hätten aber den Transport nicht gestört. Im Ankunftsort Ahaus protestierten gegen 2.00 Uhr nachts drei Traktorfahrer auf einem Wirtschaftsweg gegen Atomtransporte. Die Fahrer erwarte nun eine Strafanzeige, weil sie ihre Aktion vorab nicht angemeldet hätten.

Bereits am Dienstagabend hatten etwa 150 Menschen in Ahaus in der Nähe des Zwischenlagers für radioaktive Abfälle gegen die geplante Probefahrt demonstriert. Schon vor zwei Wochen war ein erster Probelauf erfolgt, der nach Angaben von Polizei und Organisatoren ohne Probleme verlief.