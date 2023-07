Ein 31 Jahre alter Banker aus Troisdorf muss sich ab 6. Oktober vor dem Landgericht Bonn verantworten, weil er mehrere Kunden betrogen haben soll. Wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte, soll er 2018 insgesamt 849.000 Euro in die eigene Tasche umgeleitet haben. Dafür soll er seine Vertrauensstellung als Privatkundenberater ausgenutzt haben. Nachdem die Bank die Unregelmäßigkeiten bemerkt und angezeigt hatte, tauchte er nach Informationen des Bonner "General-Anzeiger" vier Jahre lang unter und wurde mit Haftbefehl gesucht, bis er schließlich von einer Polizeistreife auf den Kölner Ringen aufgegriffen wurde. Für den Prozess wegen Untreue und Betrugs mit Urkundenfälschung in 22 Fällen sind fünf Verhandlungstage vorgesehen.