Die letzten noch offenen Klagen gegen den Braunkohletagebau Garzweiler haben das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster erreicht. Nach Angaben einer Sprecherin sind zu zwei von drei vom Verwaltungsgericht Aachen abgewiesenen Klagen Anträge auf Berufung am OVG eingegangen. In der Vorinstanz im September hatte ein Kläger aus Lützerath keinen Erfolg. Er wollte verhindern, dass sein Grundstück dem Tagebau geopfert wird.