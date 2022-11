Wegen versuchten Mordes und Anstiftung dazu hat das Landgericht Mönchengladbach zwei Männer zu je sieben Jahren Haft verurteilt. In dem bereits am Freitag ergangenen Urteil zeigten sich die Richter überzeugt, dass der 32 Jahre alte Angeklagte im Februar das fahrende Auto eines früheren Kollegen beschossen hatte, wie ein Gerichtssprecher am Montag bestätigte. Mehrere Medien berichteten.