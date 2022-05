Eine Siegburger Familie soll einen Monat lang einen benachbarten Rollstuhlfahrer in ihrer Wohnung gefesselt und misshandelt haben, um an sein Erbe zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat einen 29-Jährigen und seine 32 Jahre alte Schwester unter anderem wegen schwerer Freiheitsberaubung angeklagt, wie am Mittwoch eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der 34-jährige Ehemann der Schwester wurde wegen Beihilfe angeklagt. Insgesamt werden der Familie 52 Taten vorgeworfen, darunter auch gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub, Computerbetrug und Diebstahl. Zwei weiteren Mitangeklagten wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.