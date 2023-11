Ein 21 Jahre alter Mann, der im Mai 2023 seinen knapp zehn Wochen alten Sohn tödlich verletzt haben soll, steht seit Mittwoch in Paderborn vor dem Schwurgericht. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Der Vater soll den kleinen Jungen aus Überforderung so massiv geschüttelt haben, dass dieser Hirnblutungen erlitt. Das Kleinkind starb fünf Tage später an zentralem Hirnversagen. Zum Prozessauftakt ließ der Angeklagte seinen Verteidiger erklären, er könne sich an keine Handlungen erinnern, die das Kind hätten verletzen können. Möglicherweise habe er aufgrund seiner Epilepsie-Erkrankung einen Aussetzer gehabt.