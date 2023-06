Wegen Beihilfe zu einem heimtückischen Rachemord hat das Kölner Landgericht am Dienstag einen 24-Jährigen zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts war der Angeklagte im März 2022 Teil einer Gruppe von rund 30 Männern, die einen 37-Jährigen brutal angegriffen hatten. Am helllichten Tag lauerten die Täter dem Mann auf einer Straße auf, schlugen und traten auf ihn ein. Dabei kamen auch mindestens ein Messer und ein Hammer zum Einsatz. Dabei verletzten sie den Familienvater so schwer, dass er Tage später im Krankenhaus verstarb.

Der 37-Jährige war nach Überzeugung des Gerichts jedoch nur ein Bauernopfer, das aus Rache für Beschimpfungen seines Bruders mit Tötungsabsicht angegriffen worden sei. Der Bruder hatte in der Nacht vor der Tat per Livestream die Großfamilie der späteren Täter schwer beleidigt und massiv bedroht. Da der Mann sich aber in Serbien aufhielt, war er nicht greifbar. So wurde der in Köln lebenden Bruder zum Ziel der Rache, hieß es in der Urteilsbegründung.

In dem Verfahren war ursprünglich auch der Vater des 24-Jährigen angeklagt. Der 56-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag im Gefängnis in Köln-Ossendorf das Leben genommen. Das Verfahren wurde wegen des Todes des Angeklagten auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Am Montag war bereits ein Beschuldigter in einem anderen Prozess um den Rachemord vom Kölner Landgericht wegen Mittäterschaft zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen gegen über 30 Beschuldigte. Sie werden mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Das Urteil gegen den 24-Jährigen ist noch nicht rechtskräftig.