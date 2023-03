Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet im laufenden Jahr einen weiteren Gewinnrückgang. Trotz gestiegener Stahlpreise zu Jahresbeginn geht das Unternehmen insgesamt von einem niedrigeren Preisniveau für das Jahr aus. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf einem "starken Niveau" liegen, jedoch unter dem Vorjahreswert, wie Klöckner am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Für das erste Quartal prognostiziert Klöckner ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 40 Millionen bis 90 Millionen Euro. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit einer zunehmenden Normalisierung des globalen Stahlmarktes und einer stärkeren Nachfrage und höheren Absätzen in Europa und USA.