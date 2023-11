Nach einer Durststrecke samt Stellenabbau kommt der Telekommunikationsanbieter Vodafone allmählich wieder in Tritt. Der Service-Umsatz im Sommerquartal sei in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Tochterfirma des britischen Konzerns am Dienstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte die Firma fünf Quartale nacheinander Umsatz-Rückgänge verbucht, im Frühjahrsquartal 2023 waren es minus 1,3 Prozent und im Quartal davor sogar minus 2,8 Prozent gewesen - das war der Tiefpunkt.