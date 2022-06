Radfahrer wird in NRW mit Tempo 80 in 50er-Zone geblitzt – ein Bußgeld bleibt aus

Mit 30 Stundenkilometern zu viel ist ein Rennradfahrer in Wilnsdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein durch die Radarkontrolle der Polizei gebrettert – und war damit schneller als gut 1200 an dem Tag kontrollierte Fahrzeuge. Der Radler sei mit gut 80 Kilometern pro Stunde in der 50er-Zone erwischt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf dem Foto habe er "eine gewisse aerodynamische Fahrhaltung an den Tag gelegt", sagte ein Polizeisprecher. An der Stelle geht es demnach bergab.

Radarkontrolle: Transporter mit 104 Kilometern pro Stunde in 50er-Zone

Ein Bußgeld muss der rasante Radler aber nicht fürchten – das ist wegen seines Verkehrsmittels ausgeschlossen. Wie die Polizei mitteilte, sind Fahrräder keine Kraftfahrzeuge. Nur diese könnten aber bei Geschwindigkeitsverstößen mit einem Bußgeld sanktioniert werden. Daher blieben in dem Fall Ermittlungen und Strafe aus.

Weniger Glück hat der Fahrer eines Transporters, der bei der Kontrollaktion am Dienstag als einziger schneller unterwegs war als das Rennrad. Der Mann holte sich mit 104 Kilometern pro Stunde den traurigen "Tagessieg" und muss mit einem Bußgeld von 560 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Insgesamt wurden laut Polizei 1200 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 120 zu schnell unterwegs waren.