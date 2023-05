Auf dem Weg zu einem Einsatz wegen eines brennenden Einfamilienhauses hat sich ein Feuerwehrmann in Bergisch Gladbach schwer verletzt. Der 21-jährige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sei bei der Anfahrt zur Feuerwache mit dem Rad gestürzt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Er sei mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik nach Köln gebracht worden.