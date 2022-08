Ein Waldbrand bei Dorsten hat zur Sperrung der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Norden geführt. In der Nähe der Strecke brennen seit dem Dienstagabend etwa zwei Hektar Wald, wie die Feuerwehr in Dorsten mitteilte. Auch die Bundesstraße 224 wurde deswegen gesperrt. "Wir gehen davon aus, dass wir noch mindestens eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt sein werden", sagte ein Feuerwehrmann. Alle Kräfte seien im Einsatz, auch Feuerwehren aus den Kreisen Wesel und Borken würden bei der Brandbekämpfung helfen.