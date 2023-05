Bei einem Familienstreit in Gladbeck ist ein 40-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann habe ihm bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend in die linke Schulter und das Gesäß gestochen, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund war ersten Erkenntnissen nach zunächst ein Familienstreit unter zwei Eheleuten. Ein dritter Verwandter mischte sich ein. Um welchen der beiden Männer es sich dabei handelte, war zunächst unklar.