Bei einer Massenschlägerei zwischen zwei größeren Gruppen sind am Donnerstagabend in Castrop-Rauxel mehrere Menschen schwer verletzt worden. Es gebe eine lebensgefährlich verletzte Person und zwei Schwer- sowie vier Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher gegen 20.30 Uhr. Der Einsatz laufe aber noch. Die Polizei war mit starken Kräften am Einsatzort. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.