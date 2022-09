Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich am Dienstag im Landtag in das Kondolenzbuch für die gestorbene Queen Elizabeth II. eingetragen. "Mit offenen Armen hat sie ihren Beitrag zur Rückkehr Deutschlands in die Völkergemeinschaft geleistet", schrieb Wüst. "In Nordrhein-Westfalen haben wir uns ihr stets besonders verbunden gefühlt. Unsere Herzen hat sie mit ihren Besuchen bewegt." Die Queen hatte NRW seit 1965 mehrmals besucht.