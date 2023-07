Die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Boris Rhein wandern gemeinsam von Willingen in Hessen nach Winterberg in Nordrhein-Westfalen. Foto

Gut gelaunt überqueren die beiden Regierungschefs aus Hessen und Nordrhein-Westfalen die längste Hängebrücke Deutschlands. Bei einer Wander-Tour besprechen Wüst und Rhein die Partnerschaft ihrer Länder. Im Fokus: der Klimawandel und die Wälder.

Nordrhein-Westfalen und Hessen wollen in den Bereichen Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie Sport künftig noch enger zusammenarbeiten. Bei einer gemeinsamen Wanderung der Ministerpräsidenten der beiden Länder hob NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) am Montag das "enorme Potenzial" dieser Partnerschaft hervor. NRW und Hessen teilten nicht nur 270 Kilometer Landesgrenze, sondern seien auch "wirtschaftlich starke Player im Herzen Europas, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Ein Top-Thema bei dem Termin mit Wüsts hessischem Amtskollegen Boris Rhein (CDU) waren die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder. Experten der Forstverwaltung, die die Tour begleiteten, informierten über die Schäden infolge der Trockenheit. "Wir brauchen Rückendeckung aus der Politik", sagte der Waldbauernpräsident in NRW, Philipp Freiherr Heeremann, zum nötigen Umbau des Forstes.

NRW stelle zur Bewältigung der Waldschäden und zur Wiederbewaldung allein in diesem Jahr rund 70 Millionen Euro Fördermittel bereit, betonte Wüst. Ein bereits 2022 aufgelegtes Sofortprogramm unterstütze die Waldbesitzer mit insgesamt zehn Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre.

Boris Rhein betonte: "Wir Hessen können den Wald nicht alleine retten." Deshalb sei der Austausch mit anderen Ländern unverzichtbar. "Nur gemeinsam werden wir Erfolg haben." In beiden Ländern ist zudem der Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Bei ihrer Wanderung beschritten die beiden Regierungschefs unter starker Medienbegleitung die längste Hängebrücke Deutschlands, den "Skywalk" im nordhessischen Willingen: bis zu 100 Meter hoch, nur 1,30 Meter schmal und 665 Meter lang.

Die Mutprobe im Nieselregen vor dunklen Wolken bewältigten sie trotz leicht schaukelnder Brücke lachend und gut gelaunt. Er habe keine Höhenangst gehabt, sagte Wüst, der auch als Kanzlerkandidat gehandelt wird. "Wir sind doch sturmerprobt". Boris Rhein - der bei der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober sein Amt verteidigen will - ging die sechs Kilometer lange Tour in klassischen Wanderschuhen an, Wüst in Sportschuhen.

Startpunkt war die Mühlkopfschanze in Willingen - Austragungsort für Weltcup-Skispringen. Sowohl Hessen als auch NRW hatten sich im vergangenen Jahr für den Erhalt des Bundesstützpunktes Ski Nordisch starkgemacht, der seinen Sitz in Winterberg und Willingen hat und Teil der Olympia-Stützpunkte beider Länder ist.