Unter großer Medienbegleitung sind die Ministerpräsidenten von Hessen und Nordrhein-Westfalen, Boris Rhein und Hendrik Wüst (beide CDU), am Montag gemeinsam wandern gegangen. Erster Höhepunkt ihrer Tour vom nordhessischen Willingen ins sauerländische Winterberg war die längste Hängebrücke Deutschlands, der "Skywalk": bis zu 100 Meter hoch, nur 1,30 Meter schmal und 665 Meter lang.

Die Mutprobe im Nieselregen vor dunklen Wolken bewältigten sie trotz leicht schaukelnder Brücke lachend und gut gelaunt. Er habe keine Höhenangst gehabt, sagte Wüst, der auch als Kanzlerkandidat gehandelt wird. "Wir sind doch sturmerprobt". Auf die Frage, ob der Blick in den Abgrund eine gute Erfahrung für Politiker sei, antwortete er, es sei jedenfalls eine gute Erfahrung, "um den Horizont zu weiten". Boris Rhein - der am 8. Oktober eine Landtagswahl zu bestreiten hat - ging die sechs Kilometer lange Tour in klassischen Wanderschuhen an, Wüst in Sportschuhen.

Inhaltlich soll es bei dem Trip um die Zusammenarbeit beider Länder bei Tourismus, Sport, Wald- und Forstwirtschaft gehen - nicht aber um "die K-Frage".