Vier Männer und eine Frau sollen künftig an der Spitze der fünf Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen stehen. Das Landeskabinett habe die von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach seiner Wahl im Mai angekündigte Neubesetzung aller Chefsessel in den Regierungspräsidien in Düsseldorf, Köln, Münster, Arnsberg und Detmold am Freitag beschlossen, bestätigte die Düsseldorfer Staatskanzlei auf Anfrage. Zuvor hatte die "Rheinische Post" unter Berufung auf Regierungskreise darüber berichtet.