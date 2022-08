"Nicht von Erfolg gekrönt": Oliseh tritt in Straelen zurück

Der Olympiasieger und langjährige Bundesligaprofi Sunday Oliseh ist nach nur sechs Pflichtspielen ohne Punkt beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen zurückgetreten. Das berichtet "Reviersport". "Das war natürlich kein Engagement, das von Erfolg gekrönt war", sagte Straelens Sportchef Kevin Wolze dem Fachmagazin: "Es gab einen großen Umbruch im Kader. Es waren keine leichten Start-Bedingungen für Sunday Oliseh. Nichtsdestotrotz besitzt die Mannschaft Qualität und dieses Potenzial konnte leider nicht abgerufen werden."

Der 47-Jährige war 1996 mit Nigeria Olympiasieger und spielte in der Bundesliga für den 1. FC Köln, Borussia Dortmund und den VfL Bochum. Beim 3:4 im DFB-Pokal gegen Zweitligist FC St. Pauli schlug sich Straelen tapfer, in der Liga ist das Team von Niederrhein nach fünf Niederlagen in fünf Spielen aber Tabellenletzter.

