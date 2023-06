Zum Start der Sommerferien haben sich die Warteschlangen an Nordrhein-Westfalens größten Flughäfen in Grenzen gehalten. In Düsseldorf mussten die Reisenden am frühen Donnerstagmorgen nach Angaben des Betreibers bis zu 20 Minuten warten. In Köln/Bonn waren es bis zu zehn Minuten an den Sicherheitsschleusen. Ein dpa-Reporter in Köln/Bonn berichtete, dass er recht zügig durch die Sicherheitskontrollen gekommen sei. Es sei alles im Fluss, und es gebe keine statische Lage.