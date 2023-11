Ein Betrunkener hat sich bei einem Sturz vom Dach seines Wohnhauses in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) schwer verletzt. Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben vom Sonntag selbst ausgesperrt und daraufhin versucht, über das Hausdach durch ein geöffnetes Fenster in seine Wohnung zu gelangen. Er rutschte jedoch ab und stürzte in die Tiefe. Retter brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen.