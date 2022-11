Bei einem schweren Unfall in der Nacht zu Samstag ist in Bergheim bei Köln ein 29 Jahre alter Mann gestorben. Eine gleichaltrige Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die beiden hatten sich nach Polizeiangaben mit ihrem Auto überschlagen, nachdem sie eine Verkehrsinsel rechts passiert und danach die Kontrolle über das Auto verloren hatten. Den Angaben nach wurde der junge Mann bei dem Unfall aus dem Auto herausgeschleudert. Das Wrack lag in einem Gestrüpp. Der 29-Jährige starb trotz Rettungsmaßnahmen vor Ort an seinen Verletzungen.