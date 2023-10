Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag in Frechen einen Mann überwältigt. Das teilte die Polizei am späten Abend mit. Zuvor hatte es einen umfangreichen Polizeieinsatz gegeben. Mehrere Straßenzüge waren abgesperrt worden, weil eine Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Grund waren demnach Hinweise, denen zufolge ein Bewohner in seinem Haus ein zündfähiges Gasgemisch hergestellt haben könnte. Die Polizei hatte eine Eigengefährdung des Bewohners nicht ausgeschlossen.