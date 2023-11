Ein Einfamilienhaus in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) ist in der Nacht zu Montag abgebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner - zwei Erwachsene und ein Kind - konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die drei umliegenden Häuser wurden evakuiert, inklusive der Bewohner aus dem Brandgebäude kamen 17 Menschen mitten in der Nacht in einem Feuerwehr-Zelt unter. Später konnten die Nachbarn wieder zurück in ihre Häuser.