Bei einem Brand eines Fachwerkhauses in Grevenbroich sind drei Menschen, darunter ein Feuerwehrmann, leicht verletzt worden. Das Fachwerkhaus sei bei dem Feuer komplett zerstört worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag mit. Alle Bewohner des Hauses seien gerettet worden. Im Rahmen des Einsatzes wurde der Strom für Dutzende Häuser in der betroffenen Straße im Stadtteil Elsen abgestellt. Die Brandursache war zunächst unklar.