Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Dormagen im Kreis Neuss gesprengt. Mehrere Zeuginnen und Zeugen hätten die Einsatzkräfte kurz vor 3 Uhr über die Explosion des in einem SB-Terminal befindlichen Geldautomaten informiert, sagte ein Sprecher der Neusser Polizei am Freitagmorgen. Im Anschluss seien mehrere Täter bei der Flucht in einem dunklen Auto beobachtet worden. Die Polizei fahnde nach den Unbekannten. Vermutlich, so der Sprecher, hätten sie aber keine Beute gemacht. Das SB-Terminal befinde sich in dem Gebäude eines Supermarktes. Dieser sollte den Angaben zufolge zunächst geschlossen bleiben.