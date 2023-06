Ein Lastwagen ist bei einem Unfall am frühen Montagmorgen auf der L381 zwischen Kaarst und Korschenbroich (Rhein-Kreis Neuss) umgekippt. Die Landstraße wurde nach dem Unfall in beide Richtungen voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher in Neuss sagte. Die Sperrung soll demnach noch bis zum frühen Mittag andauern.