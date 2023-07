Einsatzkräfte haben beim Löschen eines brennenden Einfamilienhauses in Dormagen eine Leiche entdeckt. Die Person sei noch nicht identifiziert, sagte ein Polizeisprecher in Neuss am Mittwoch. Die Polizei vermutet aber, dass es sich um den 51 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt. Die Brandursache war zunächst unklar. Für die Löscharbeiten musste zeitweise der Strom in der Straße abgeschaltet werden, so dass es zu Beeinträchtigungen für die Anwohner kam.