Eine Autofahrerin und ihr 13-jähriger Sohn sind bei einem Zusammenprall mit einem Streifenwagen in Neuss lebensgefährlich verletzt worden. Im Streifenwagen, der mit Blaulicht unterwegs war, wurden eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Sonntagmittag an der Auffahrt von der Bundesstraße 477 zur Autobahn 46.