Einen Massenunfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen hat eine 82 Jahre alte Autofahrerin auf einem Parkplatz in Meerbusch verursacht. Nach Polizeiangaben verlor die Seniorin aus bislang noch unbekannten Gründen am frühen Donnerstagabend die Kontrolle über ihren Wagen und stieß gegen sieben Autos. Die Beifahrerin der 82-Jährigen wurde bei dem Crash leicht verletzt, ebenso eine Frau, die auf dem Parkplatz zwischen ihrem und einem anderen Auto stand. Fünf der acht Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein hoher, bislang unbezifferter Schaden.