Nach einem vermeintlichen Streit in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss sind ein Mann und eine Frau durch Schüsse teils schwer verletzt worden. Nach einer kurzen Fahndung sei am Donnerstagabend ein 57 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei der Polizei namentlich bekannt gewesen. Die Hinweise kamen von Zeugen, die Schüsse gehört haben sollen. Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt, der offenbar schwerer verletzte Mann sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.