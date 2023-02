Nach Hinweisen auf eine "Bedrohungslage" sind Spezialkräfte der Polizei und Feuerwehr am Montagabend in Swisttal-Odendorf bei Bonn zu einem Einsatz ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurden drei Personen nach einem Zugriff festgenommen. Dabei handele es sich um zwei Männer und eine Frau. Die "Bedrohungslage" sei mittlerweile beendet. Der Einsatzort um den Bendenweg war weiträumig abgesperrt worden. In einem Haus hat es den Angaben zufolge zudem eine Rauchentwicklung gegeben. Die Hintergründe des Einsatzes waren am Abend noch unklar. Die Ermittlungen liefen. Weitere Details wollte der Sprecher zunächst nicht nennen.