Ein undichtes Ventil an einem Flüssiggastank in Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aus dem 5000-Liter-Tank im Garten eines Einfamilienhauses strömte am Mittwoch Gas aus, wie die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten zunächst mehrere Bewohner angrenzender Gebäude in Sicherheit. Dann stoppten sie den Gasaustritt und verhinderten so die Gefahr einer Explosion. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.