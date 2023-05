Ein 7 Jahre altes Kind und sein Vater sind am Montag in Bornheim beim Baden im Rhein untergegangen. Rettungskräfte fanden das Kind nach einer Stunde und den 36-Jährigen nach weiteren 40 Minuten im Wasser und reanimierten sie, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend schilderte. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ob sie den Vorfall überlebt haben, war am Abend noch nicht klar. Zuvor berichteten andere Medien.