Am frühen Montagmorgen ist auf einer Papierverwertungsanlage westlich von Bonn ein Brand ausgebrochen. In Swisttal (Rhein-Sieg-Kreis) stehe eine etwa 25 mal 50 Meter große Lagerhalle mit Kunststoffmüll in Vollbrand, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr ist demnach mit 120 Kräften im Löscheinsatz. Zur Brandursache oder zu dem Ausmaß des Schadens konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.