Weil ein freilaufender Hund in Hennef (Kreis Sieg) drei Rinder und ein Kalb aufgescheucht hat, sind die Tiere auf die Bahngleise gelaufen und von einem Zug erfasst worden. Die Kühe hätten den Zusammenstoß am Dienstagmorgen nicht überlebt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Hund und dessen möglicher Halter seien unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.