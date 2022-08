Unter einer Rheinbrücke in Emmerich (Kreis Kleve) hat am Freitagmorgen ein mit Strohballen beladener Anhänger Feuer gefangen. Die Feuerwehr Kleve konnte den Anhänger mit einem Löschfahrzeug auf eine Wiese schleppen und dort Anhänger und Stroh getrennt voneinander löschen. Dadurch sei ein möglicher Schaden an der Rheinbrücke verhindert worden, teilte die Feuerwehr mit.