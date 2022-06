Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in Nordrhein-Westfalen auf 510,9 gestiegen. Dies teilte das Robert Koch-Institut am Dienstagmorgen (03.12 Uhr) in Berlin mit. Am Freitag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 377 gelegen.