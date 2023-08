Mit Shakespeares "Sommernachtstraum" als Eröffnungspremiere startet in diesem Jahr das Musik- und Theaterfestival "Ruhrtriennale" in einstigen Industriehallen des Ruhrgebiets. Die Komödie in der riesigen einstigen Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord passe als ein "Stück der Stunde" in die aktuelle krisengeschüttelte Zeit, sagte Intendantin Barbara Frey am Dienstag bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Saison.