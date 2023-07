Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang am Montagabend im Rahmen des Trainingslagers in Österreich den ungarischen Erstligisten Puskas Akademia FC mit 5:0 (1:0) und feierte damit den vierten Sieg im fünften Testspiel.