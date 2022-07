Im ersten Vorbereitungsspiel als Chefcoach von Borussia Dortmund feierte Edin Terzic am Dienstagabend mit einer besseren Juniorenauswahl einen 3:1 (1:0)-Erfolg beim Westfalenligisten Lüner SV. Vor knapp 3000 Zuschauern im Stadion Schwansbell erzielten U23-Neuzugang Prince Aning (45.+1), Bradley Fink (54.) und Göktan Gürpüz (62.) die Treffer für den Fußball-Bundesligisten.

Im ersten Vorbereitungsspiel als Chefcoach von Borussia Dortmund feierte Edin Terzic am Dienstagabend mit einer besseren Juniorenauswahl einen 3:1 (1:0)-Erfolg beim Westfalenligisten Lüner SV. Vor knapp 3000 Zuschauern im Stadion Schwansbell erzielten U23-Neuzugang Prince Aning (45.+1), Bradley Fink (54.) und Göktan Gürpüz (62.) die Treffer für den Fußball-Bundesligisten.

Eine Woche nach dem Trainingsstart hatte Terzic von den etablierten Spielern lediglich Mats Hummels, Youssoufa Moukoko und Mo Dahoud dabei. Die prominenten Neuzugänge und Nationalspieler waren noch nicht dabei und steigen erst am kommenden Freitag in die Vorbereitung ein. Im Tor stand Alexander Meyer, Neuzugang von Jahn Regensburg. Im nächsten Testspiel tritt der BVB dann am Samstag beim Drittligisten Dynamo Dresden an.