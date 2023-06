Nach dem Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten in Sankt Augustin bei Bonn laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Eine Polizeisprecherin sagte am Montagmorgen, weitere Hintergründe seien im Laufe des Tages zu erwarten. Das Feuer in dem Motorradladen war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.