Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat erneut bekräftigt, die Zusammenarbeit mit Trainer Lukas Kwasniok fortsetzen zu wollen. "Ja. Er ist und bleibt unser Trainer", antwortete Sportgeschäftsführer Benjamin Weber in einem Interview der Tageszeitung "Neue Westfälische" auf die Frage, ob der 41-Jährige am 25. Juni das erste Training in der Vorbereitung auf die neue Saison leiten werde. Kwasniok war Ende Mai auf Mallorca vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Über die Gründe machten sowohl die Ostwestfalen als auch Kwasnioks Anwältin bislang keine Angaben.