Schauspieler Ralf Moeller (63, "Gladiator", "The Scorpion King") verbringt die Weihnachtstage in seiner Wahlheimat Los Angeles - und in Erwartung eines Ski-Urlaubs mit Arnold Schwarzenegger. Nach den Feiertagen werde er nach Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho aufbrechen, verriet Moeller - gebürtig aus Recklinghausen, aber in Hollywood berühmt geworden - der Deutschen Presse-Agentur. Dort treffe er seinen Freund, "Terminator"-Schauspieler Schwarzenegger, und weitere Bekannte zum Skifahren. Schwarzenegger, gebürtiger Österreicher, stehe mit seinen 75 Jahren ganz hervorragend auf den Brettern, sagte Moeller. "Da sehe ich hinter ihm nur noch Schneestaub."